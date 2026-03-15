сегодня в 14:35

Бывший спецназовец пошел в поход и загадочно пропал в тайге под Красноярском

Бывший спецназовец Виктор Потаенков загадочно исчез в тайге в Красноярском крае. Мужчину разыскивают на протяжении уже семи дней, сообщает SHOT .

Мужчина пошел в поход в парке Красноярские Столбы еще 9 марта. Он выбрал туристическую тропу.

Перед походом у Потаенкова должна была пройти тренировка. Однако она отменилась, поэтому мужчина ушел в поход один.

Исчезновение заметил друг. Он позвонил Потаенкову несколько раз, а тот не отвечал. Мужчину разыскивают приятели, волонтеры и сотрудники МЧС.

10 марта экс-спецназовец планировал встретить супругу в аэропорту. Однако там он не появился.

Главная версия исчезновения — травма. Знакомые Потаенкова отмечали, что мужчина часто ходил в походы и имел достаточный уровень подготовки для них.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.