Бывший спецназовец пошел в поход и загадочно пропал в тайге под Красноярском
Бывший спецназовец Виктор Потаенков загадочно исчез в тайге в Красноярском крае. Мужчину разыскивают на протяжении уже семи дней, сообщает SHOT.
Мужчина пошел в поход в парке Красноярские Столбы еще 9 марта. Он выбрал туристическую тропу.
Перед походом у Потаенкова должна была пройти тренировка. Однако она отменилась, поэтому мужчина ушел в поход один.
Исчезновение заметил друг. Он позвонил Потаенкову несколько раз, а тот не отвечал. Мужчину разыскивают приятели, волонтеры и сотрудники МЧС.
10 марта экс-спецназовец планировал встретить супругу в аэропорту. Однако там он не появился.
Главная версия исчезновения — травма. Знакомые Потаенкова отмечали, что мужчина часто ходил в походы и имел достаточный уровень подготовки для них.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.