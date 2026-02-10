Как минимум 8 человек пострадали при пожаре в доме на Пресненском Валу

Экстренные службы продолжают бороться с пожаром в многоквартирном доме на Пресненском Валу в Москве. В результате происшествия пострадали как минимум восемь человек, в том числе три ребенка, сообщает «112» .

Также сообщается, что во время тушения пострадал один пожарный. На командира отделения упала глыба льда.

Он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой локтевой кости. Его госпитализировали.

Всего специалисты спасли из горящего дома 30 жителей.

Ранее отмечалось, что пожар в доме на Пресненском Валу разросся на площади в 300 кв. м. Люди были заблокированы в квартирах и не могли их покинуть из-за задымления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.