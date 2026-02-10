сегодня в 19:39

Площадь пожара в доме на Пресненском Валу выросла до 300 кв м

Пожар в многоквартирном доме на Пресненском Валу в Москве разросся на площади 300 кв. м. Из горящего здания продолжают спасать людей, сообщает «112» .

Из-за происшествия движение транспорта по улице перекрыто в обоих направлениях. На месте работают пожарные и спецтехника.

На данный момент из горящего дома спасены уже 22 человека.

Пожар произошел на Пресненском Валу вечером 10 февраля. Ранее сообщалось, что люди оказались заблокированы внутри дома, объятого огнем. Они не могли покинуть квартиры из-за задымления.

