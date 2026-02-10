Заблокированные в горящем доме в Москве люди умоляют о помощи

В доме на Пресненском Валу произошел сильный пожар. Люди заблокированы в горящем здании и умоляют спасателей о помощи, сообщает MSK1.RU .

Жильцы звонят в экстренные службы. Они сообщают, что заблокированы в своих квартирах и не могут покинуть жилье из-за задымления.

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Заблокированными остаются люди с трех этажей. В «капкан» из огня и дыма попала пожилая женщина, сообщает «Осторожно, Москва». На опубликованных в Сети кадрах видно, как она машет руками в открытое окно и просит о помощи.

По данным столичного главка МЧС, расчеты ликвидируют возгорание по адресу: улица Пресненский Вал, д. 5. Огнеборцы незамедлительно приступили к спасению жильцов дома и ликвидации пожара.

