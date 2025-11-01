Кадырова оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

сегодня в 13:10

В Татарстане мужчину по фамилии Кадыров оштрафовали за нацистскую символику

В Татарстане состоялось судебное заседание по делу Артура Кадырова, которого признали виновным в демонстрации нацистской символики, сообщают «Осторожно, новости» .

Артура Кадырова признали виновным по ст. 20.3 ч.1 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

Согласно материалам дела, Кадыров разместил в интернете фотографию, содержащую свастику. Подсудимый признал свою вину, и суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

Ранее похожий случай произошел в Москве. Там event-менеджера оштрафовали за татуировку с изображением коловрата.

