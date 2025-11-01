Кадырова оштрафовали за демонстрацию нацистской символики
Фото - © Фотобанк Лори
В Татарстане состоялось судебное заседание по делу Артура Кадырова, которого признали виновным в демонстрации нацистской символики, сообщают «Осторожно, новости».
Артура Кадырова признали виновным по ст. 20.3 ч.1 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».
Согласно материалам дела, Кадыров разместил в интернете фотографию, содержащую свастику. Подсудимый признал свою вину, и суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.
Ранее похожий случай произошел в Москве. Там event-менеджера оштрафовали за татуировку с изображением коловрата.
