В Москве event-менеджера оштрафовали за тату с изображением коловрата
Фото - © Фотобанк Лори
25-летний event-менеджер по имени Сергей вошел в московское метро, где привлек к себе внимание татуировкой с изображением коловрата. В итоге молодого человека оштрафовали, сообщает «Осторожно, Москва».
Из-за теплой погоды житель Москвы был в шортах, на станции «Кунцевская» сотрудники полиции обратили внимание на татуировку на его ноге — славянский языческий символ, коловрат.
Полицейские интерпретировали данный символ как пропаганду националистических идей, назвав его «двойной свастикой» и проводя аналогию с символикой запрещенного в России батальона «Азов»*.
Сергей занимается организацией мероприятий и ранее не имел проблем с законом. На судебном слушании он полностью признал свою вину и выразил сожаление. Дорогомиловский суд вынес решение о штрафе в 2 тыс. рублей за распространение экстремистской символики. Планирует ли молодой человек свести татуировку, не уточняется.
* Признан террористическим и запрещен в РФ.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.