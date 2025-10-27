В Москве event-менеджера оштрафовали за тату с изображением коловрата

25-летний event-менеджер по имени Сергей вошел в московское метро, где привлек к себе внимание татуировкой с изображением коловрата. В итоге молодого человека оштрафовали, сообщает «Осторожно, Москва» .

Из-за теплой погоды житель Москвы был в шортах, на станции «Кунцевская» сотрудники полиции обратили внимание на татуировку на его ноге — славянский языческий символ, коловрат.

Полицейские интерпретировали данный символ как пропаганду националистических идей, назвав его «двойной свастикой» и проводя аналогию с символикой запрещенного в России батальона «Азов»*.

Сергей занимается организацией мероприятий и ранее не имел проблем с законом. На судебном слушании он полностью признал свою вину и выразил сожаление. Дорогомиловский суд вынес решение о штрафе в 2 тыс. рублей за распространение экстремистской символики. Планирует ли молодой человек свести татуировку, не уточняется.

* Признан террористическим и запрещен в РФ.

