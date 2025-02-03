Кабина всмятку: два КамАЗа столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве

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Человек пострадал при столкновении КамАЗов на Ленинградском шоссе в Москве

Один из водителей пострадал в результате столкновения двух грузовиков марки «КамАЗ» на Ленинградском шоссе в Москве, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

ДТП произошло в понедельник днем вблизи института «Гидропроект».

На опубликованных кадрах видно, как один из большегрузов получил серьезные повреждения. В результате ДТП у КамАЗа выбиты окна и сильно деформировалась кабина.

При столкновении пострадал один из водителей, которого госпитализировали в больницу с множественными переломами ребер.

Ранее человек погиб при столкновении трех автомобилей на 36-м км внешней стороны МКАД на юго-западе Москвы.