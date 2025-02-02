Человек погиб при столкновении трех автомобилей на юго-западе Москвы
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Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, на 36-м километре внешней стороны МКАД водитель автомобиля марки «ГАЗ» влетел в ранее столкнувшиеся машины Kia и Chery. При этом в результате первого ДТП автомобили получили незначительные повреждения.
В результате второго столкновения водитель автомобиля марки Kia скончался на месте происшествия.
Следователи и сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование для установления всех обстоятельств ДТП.
Ранее пассажир такси 1996 года рождения погиб при столкновении трех автомобилей на Можайском шоссе в Москве. Обстоятельства аварии устанавливаются.