В ДТП на Можайском шоссе погиб мужчина
На Можайском шоссе в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии погиб один человек, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«На Можайском шоссе произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автомобиля такси», — говорится в сообщении.
В результате ДТП погиб пассажир такси — мужчина 1996 года рождения.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что вечером 1 февраля на Можайском шоссе в районе дома № 48 столкнулись сразу три автомобиля, из-за этой аварии движение транспорта затруднено.