сегодня в 22:30

В ДТП на Можайском шоссе погиб мужчина

На Можайском шоссе в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии погиб один человек, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«На Можайском шоссе произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автомобиля такси», — говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб пассажир такси — мужчина 1996 года рождения.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что вечером 1 февраля на Можайском шоссе в районе дома № 48 столкнулись сразу три автомобиля, из-за этой аварии движение транспорта затруднено.