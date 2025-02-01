На Можайском шоссе в Москве из-за ДТП с тремя авто затруднено движение
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Вечером 1 февраля на Можайском шоссе в районе дома № 48 столкнулись сразу три автомобиля, из-за этой аварии движение транспорта затруднено, сообщает столичный Дептранс.
Предварительно известно, что в аварию попали три автомобиля и они препятствуют полноценному движению по Можайскому шоссе. На месте происшествия уже работают оперативные службы.
Информации о пострадавших пока не поступала. Детали случившегося уточняются.
Автомобилистам Москвы рекомендуют учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные маршруты для движения, чтобы не увеличивать время своего пути и не осложнять дорожную обстановку.