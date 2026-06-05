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Кабина лифта с пассажирами рухнула в жилом доме в Оренбурге

В доме на улице Березка в Оренбурге кабина лифта с пассажирами рухнула с 12 этажа, сообщает «112» .

В лифте в момент ЧП находились восемь человек, среди которых был и ребенок.

В итоге пострадали три человека. Их осматривают медики.

Ранее в московском ЖК «Новое Внуково» мама поднималась домой после прогулки с полуторагодовалым ребенком. На уровне примерно 10 этажа кабина лифта резко рванула и пролетела два этажа, а дальше медленно сползала вниз. /

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