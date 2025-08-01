Юрист указал на вероятный рычаг давления на Кехмана со стороны следователей

Возможное наличие жилья за пределами РФ может оказаться дополнительным рычагом давления на директора Московского художественного академического театра (МХАТ) им. А. П. Чехова Владимира Кехмана. Российские силовики нередко учитывают зарубежные активы фигурантов уголовных дел, рассказал NEWS.ru старший юрист фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Владислав Монахов.

Кехману, предположительно, принадлежит имущество во французской Ницце. После обысков и задержания его положение может пошатнуться, в том числе из-за наличия недвижимости в ЕС, добавил Монахов.

Даже если имущество расположено в Ницце или ином городе ЕС, его могут добавить в расчет ущерба. Также его получится использовать в качестве доказательства, считает юрист.

По словам Монахова, если силовики посчитают, что имущество во Франции было приобретено на незаконные деньги, у театрала могут появиться дополнительные проблемы. Также у Кехмана есть долги перед банками РФ.

Ранее директора МХАТ обвинили в растрате. Его отпустили под подписку о невыезде. Против Кехмана открыли уголовное дело о растрате во время реконструкции старой сцены театра (часть 4 статьи 160 УК РФ). Его могут отправить в колонию на срок до 10 лет.