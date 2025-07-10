Директора МХАТа Кехмана обвинили в растрате, он под подпиской о невыезде

Директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана обвинили в растрате. Его отпустили под подписку о невыезде, рассказал ТАСС источник в окружении.

Кехману предъявили обвинение. Однако арестовывать мужчину не стали.

Против Кехмана силовики проводят расследование уголовного дела о растрате во время реконструкции старой сцены театра (часть 4 статьи 160 УК РФ). Его могут отправить в колонию на срок до 10 лет.

Сотрудники следствия или иных правоохранительных органов официального комментария не давали.

Силовики задержали Кехмана 9 июля. Обыски в МХАТ прошли после возвращения мужчины из-за границы.

Силовики расследуют контракты на реконструкцию старой сцены театра. Ее проводили на протяжении нескольких лет. Обновленную сцену собирались открыть в октябре 2025 года.

Также выяснилось, что у мужчины есть финансовые проблемы. Он должен по кредитам более 17,8 млрд рублей.