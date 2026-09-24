Юрист допустил экстрадицию Джигана и реальный срок

Рэперу Джигану может грозить экстрадиция из Израиля в Россию и реальный срок, если его вину докажут, сообщает Общественная Служба Новостей .

Член Ассоциации юристов России, юрист компании «Легес Бюро» Евгений Пантазий считает преждевременным говорить о вероятности лишения свободы для Джигана — Дениса Александровича Устименко-Вайнштейна.

«Если опубликованные сведения подтвердятся, правовая оценка будет зависеть прежде всего от того, действительно ли применялось оружие, были ли люди лишены возможности покинуть помещение, какие повреждения получил пострадавший и, главное, на что был направлен умысел стрелявшего», — сказал Пантазий.

По словам юриста, речь может идти об угрозе убийством, незаконном лишении свободы или причинении вреда здоровью. Если докажут умысел на лишение жизни, действия могут оценить как покушение на убийство. Степень вреда установит судебно-медицинская экспертиза.

Пантазий пояснил, что для квалификации действий как захвата заложников нужно доказать цель давления на государство, организацию или другое лицо. Из опубликованных сведений она не следует. Хулиганство также нельзя вменять автоматически.

Россия и Израиль участвуют в Европейской конвенции о выдаче 1957 года. При возбуждении дела и официальном запросе вопрос об экстрадиции решит Израиль. Израильское гражданство или статус резидента не исключают выдачу; в отдельных случаях осужденного должны вернуть в Израиль для отбывания наказания.

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