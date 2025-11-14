Юным пассажирам парома из Франции в Британию вместо «Формулы-1» показали порно

сегодня в 15:50

Дети на пароме из Франции в Великобританию увидели порно вместо «Формулы-1»

Во время рейса из Франции в Великобританию на пароме случился неприятный конфуз. Пассажиры, собравшиеся в общем зале в ожидании трансляции гонок «Формулы-1», стали невольными зрителями фильма для взрослых. Особенно травмирующим зрелище оказалось для находившихся там детей, сообщает «Царьград» .

Задержка судна в порту из-за технической неисправности, по всей видимости, побудила команду развлечь пассажиров, но «случайно» выданный контент оказался совершенно неприемлемым в присутствии несовершеннолетних.

По словам очевидца, на экране демонстрировались сцены «жесткой порнографии», что спровоцировало панику. Перепуганные дети в слезах выбежали из зала.

Несмотря на оперативную реакцию экипажа, прервавшего трансляцию, информация о показе порнографии детям на пароме просочилась в СМИ. Компания-перевозчик DFDS публично извинилась перед пассажирами за произошедшее.

