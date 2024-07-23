Юная петербурженка уронила шпаргалку на ЕГЭ по обществознанию и получила штраф
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В Санкт-Петербурге мировой судья судебного участка № 197 привлек к ответственности школьницу, которая на ЕГЭ по обществознанию выронила из кармана шпаргалку, сообщает Baza.
Выпускница сдавала экзамен 13 июня в школе № 212. В какой-то момент из кармана ее одежды выпала шпаргалка. После этого в отношении несовершеннолетней составили протокол по административной статье о нарушении требований к ведению образовательной деятельности.
Суд, рассмотрев материалы дела, назначил девочке штраф в размере 3 тыс. рублей. На заседании она отсутствовала.
На момент публикации заметки ничего неизвестно о том, сдала ли девочка экзамен или нет.
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