Юная петербурженка уронила шпаргалку на ЕГЭ по обществознанию и получила штраф

В Петербурге школьницу оштрафовали за шпаргалку по обществознанию на ЕГЭ

В Санкт-Петербурге мировой судья судебного участка № 197 привлек к ответственности школьницу, которая на ЕГЭ по обществознанию выронила из кармана шпаргалку, сообщает Baza .

Выпускница сдавала экзамен 13 июня в школе № 212. В какой-то момент из кармана ее одежды выпала шпаргалка. После этого в отношении несовершеннолетней составили протокол по административной статье о нарушении требований к ведению образовательной деятельности.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил девочке штраф в размере 3 тыс. рублей. На заседании она отсутствовала.

На момент публикации заметки ничего неизвестно о том, сдала ли девочка экзамен или нет.

Ранее семейный психолог Сергей Ланг рассказал, как избежать стресса перед сдачей ЕГЭ. По словам специалиста, не стоит делить жизнь на «до» и «после» экзамена.