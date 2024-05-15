Психолог рассказал, как избежать стресса при сдаче ЕГЭ

Семейный психолог Сергей Ланг считает, что перед сдачей ЕГЭ не стоит делить жизнь на «до» и «после». Получить высокие баллы на экзамене, в свою очередь, ученику поможет периодический отдых, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Эксперт посоветовал не изучать материал перед сном. По его мнению, это время лучше всего уделить просмотру, например, познавательного фильма.

Ланг обратил внимание, что учащимся также не следует постоянно общаться с родителями только на тему учебу.

«Естественно, в течение дня нужно полноценно питаться. Обязательно — физические нагрузки», — подчеркнул психолог.

Специалист также порекомендовал не создавать себе деструктивную установку в преддверии ЕГЭ, чтобы заранее не сформировывать «разрушающую ситуацию».