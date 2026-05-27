Jet2 уволила стюардессу, вышедшую на рейс пьяной

Авиакомпания Jet2 уволила 35-летнюю бортпроводницу Лорен Уокер, которая вышла на рейс в состоянии сильного алкогольного опьянения. Суд обязал ее оплатить судебные издержки, сообщает «Царьград» .

Инцидент произошел в декабре в аэропорту Гатвик в Великобритании, когда самолет готовился к вылету. Как сообщило издание The Sun, содержание алкоголя в крови сотрудницы в четыре раза превышало допустимый законом предел.

По данным источника, Лорен Уокер приступила к работе около девяти утра. Коллеги обратили внимание на ее состояние и сообщили капитану. Командир отстранил бортпроводницу от рейса и вызвал полицию.

Проверка подтвердила сильное алкогольное опьянение. Уокер пояснила, что накануне вечером выпила пять бокалов вина в компании экипажа и не ела перед этим.

Несмотря на семилетний стаж в Jet2, авиакомпания расторгла с ней трудовой договор. В суде Уокер признала вину и согласилась выплатить 120 фунтов стерлингов судебных издержек — около 11,6 тысячи рублей.

