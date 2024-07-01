Йеменские хуситы напали на судна трех стран
Четыре корабля оказались под атакой хуситов
Сразу четыре корабля оказались под атакой хуситов движения «Ансар Аллах», пишет ТАСС.
Судна могли принадлежать Великобритании, Израилю и США, указано в статье.
«Атакам подверглись контейнеровоз MSC Unific, танкеры Delonix и Lucky Sailor, судно Anvil Point, — заявил представитель движения телеканалу Al Masirah.
Ранее хуситы утверждали, что в Аравийском море они впервые применили собственную гиперзвуковую ракету.