Йеменские хуситы напали на судна трех стран

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Четыре корабля оказались под атакой хуситов

Сразу четыре корабля оказались под атакой хуситов движения «Ансар Аллах», пишет ТАСС .

Судна могли принадлежать Великобритании, Израилю и США, указано в статье.

«Атакам подверглись контейнеровоз MSC Unific, танкеры Delonix и Lucky Sailor, судно Anvil Point, — заявил представитель движения телеканалу Al Masirah.

Ранее хуситы утверждали, что в Аравийском море они впервые применили собственную гиперзвуковую ракету.