Главная

Йеменские хуситы напали на судна трех стран

Четыре корабля оказались под атакой хуситов
Происшествия

Сразу четыре корабля оказались под атакой хуситов движения «Ансар Аллах», пишет ТАСС.

Судна могли принадлежать Великобритании, Израилю и США, указано в статье.

«Атакам подверглись контейнеровоз MSC Unific, танкеры Delonix и Lucky Sailor, судно Anvil Point, — заявил представитель движения телеканалу Al Masirah.

Ранее хуситы утверждали, что в Аравийском море они впервые применили собственную гиперзвуковую ракету.