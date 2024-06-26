Хуситы впервые атаковали израильское судно собственной гиперзвуковой ракетой

сегодня в 22:59

Военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети Х сообщил, что в Аравийском море нанесен удар первой собственной гиперзвуковой ракетой по израильскому судну, пишет РИА Новости .

«Вооруженные силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна MSC SARAH V в Аравийском море», — сказал представитель хуситов.

По словам Саира, в ближайшее время в Сети появится видео момента запуска вышеуказанной ракеты. Он утверждает, что созданная хуситами ракета может поражать цели на дальнем расстоянии, а также имеет высокую точность попадания.

Ранее сообщалось, что хуситы атаковали судно в Красном море. Речь идет о корабле Transworld Navigator.