Хуситы впервые атаковали израильское судно собственной гиперзвуковой ракетой
Первая гиперзвуковая ракета хуситов ударила по израильскому кораблю
Фото - © Алексей Куденко/РИА Новости
Военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети Х сообщил, что в Аравийском море нанесен удар первой собственной гиперзвуковой ракетой по израильскому судну, пишет РИА Новости.
«Вооруженные силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна MSC SARAH V в Аравийском море», — сказал представитель хуситов.
По словам Саира, в ближайшее время в Сети появится видео момента запуска вышеуказанной ракеты. Он утверждает, что созданная хуситами ракета может поражать цели на дальнем расстоянии, а также имеет высокую точность попадания.
Ранее сообщалось, что хуситы атаковали судно в Красном море. Речь идет о корабле Transworld Navigator.