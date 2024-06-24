Хуситы атаковали судно в Красном море

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Судно Transworld Navigator получило повреждение после атаки хуситов

Судно Transworld Navigator получило повреждение после атаки хуситов в Красном море, пишет ТАСС .

Греческий балкер под флагом Либерии предположительно был атакован морскими дронами.

"Экипаж сообщил о незначительных травмах [членов экипажа] и повреждениях судна средней степени, судно продолжило движение", - говорится в сообщении CENTCOM.

Ранее хуситы движения «Ансар Аллах» напали сразу на четыре коммерческих судна в порту Хайфа.