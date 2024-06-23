сегодня в 04:30

Йеменские хуситы сообщили об ударах по коммерческим судам в порту Хайфа

Хуситы движения «Ансар Аллах» совершили атаку на четыре коммерческих судна в порту Хайфа, сообщает ТАСС .

Представитель хуситов Яхья Сариа рассказал, что удары были нанесены по двум цементовозам и двум сухогрузам. Их владельцы «нарушили запрет на проход в порты оккупированной Палестины». Также беспилотники атаковали в Средиземном море направлявшийся в Хайфу скотовоз Shorthorn Express.

«Обе операции успешно достигли своих целей. Удары были точными и прямыми», — указал Сариа.

Ранее хуситы вынудили американский атомный авианосец Dwight D. Eisenhower покинуть Красное море. Судно получило приказ о возвращении домой после атак. На смену ему направят авианосец Theodore Roosevelt.