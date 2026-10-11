В Войковском районе Москвы согласовали проект жилого дома для программы реновации

На севере столицы согласован проект многоквартирного дома, который построят в рамках программы реновации. Новостройка расположится по адресу: Нарвская улица, земельный участок 1. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Он отметил, что по проекту дома на 368 квартир в Войковском районе получено положительное заключение государственной экспертизы.

«Его возведут для программы реновации на земельном участке площадью около 0,9 гектара на месте двух расселенных пятиэтажек 1965–1966 годов постройки. Запроектированы две отдельно стоящие секции, объединенные подземной парковкой. Общая площадь жилых помещений превысит 24 тыс. кв. метров», — рассказал Щербаков.

Все квартиры передадут жильцам полностью готовыми к заселению: с чистовой отделкой, застекленными лоджиями и установленной сантехникой. В одной из секций запроектированы четыре двухкомнатные квартиры, специально адаптированные для проживания маломобильных граждан.

Входы в жилые секции предусмотрены с двух сторон — это позволит жильцам попадать в изолированный двор, не пересекая улицы с автомобильным движением. При каждом входе обустроят двойной тамбур, ведущий в просторный вестибюль.

Согласно проектной документации, в пристройке к одной из секций разместится центр информирования жителей о переселении по программе реновации. На первых этажах также запланированы помещения под коммерческое использование. Общая площадь помещений общественного и коммерческого назначения составит порядка 900 кв. метров.

Новостройка органично впишется в квартал с уже развитой инфраструктурой. В шаговой доступности — школы, детские сады, магазины, парки, скверы и остановки общественного транспорта. Придомовую территорию благоустроят: во дворе появятся спортивная и детская площадки, газоны и цветники, а также пешеходные дорожки.

Программу реновации согласовали в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы. Он также отметил, что дома по реновации формируют новый облик районов Москвы.