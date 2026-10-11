«Аэрофлот» перенес и отменил ряд рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи

Из-за временных ограничений на вылет и прилет лайнеров в аэропорту Сочи в воскресенье, а также технических ограничений воздушной гавани, «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание рейсов, вылеты переносятся или отменяются, сообщает пресс-служба компании.

Там отметили, что часть рейсов уже направлена на запасные аэродромы. Их перелет будет возможен после снятия ограничений.

Также может быть дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов при необходимости предоставления отдыха экипажу, чтобы не превышать норматив рабочего времени по правилам безопасности полетов.

Пассажирам перед выездом в аэропорт рекомендовали проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием». Если рейс отменен, то приезжать в аэропорт не нужно. Подробная инструкция о порядке переоформления и возврата билетов есть на сайте.

Наземные службы и представительства «Аэрофлота» работают в усиленном режиме. Пока пассажиры ждут вылета, им предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.

Ранее обломки дрона упали в аэропорту. Пострадавших в инциденте нет. В одном из административных зданий воздушной гавани произошло возгорание, его оперативно ликвидировали. Там перенесли десятки рейсов.

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