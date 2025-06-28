Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Израилю

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали объект в Израиле. По нему был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС .

Как отметил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, атакованный объект находится в израильском городе Беэр-Шева. По нему была запущена баллистическая ракета «Зульфикар».

Сария заявил, что цель операции была успешно достигнута. Он также отметил, что повстанцы наносили удары по Израилю и на прошлой неделе.

Так, были атакованы военные объекты в Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве. Отмечается, что йеменские повстанцы впервые взяли на себя ответственность за удары по Израилю с тех пор, как еврейское государство и Иран согласились на перемирие.

15 июня хуситы заявили, что несколько раз атаковали цели в Израиле. Атаку провели гиперзвуковыми ракетами «Палестина-2».