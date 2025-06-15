Хуситы заявили, что несколько раз атаковали цели в Израиле
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Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) сообщило, что его члены вместе с Ираном несколько раз за последние сутки атаковали цели, расположенные в районе Тель-Авива. Атаку провели гиперзвуковыми ракетами «Палестина-2», передает РИА Новости.
Как уточнил военный представитель хуситов Яхья Сариа, данная операция йеменского движения скоординирована с атаками, проведенными армией Ирана и бойцами Корпуса стражей Исламской революции.
По его словам, все поставленные цели операции были достигнуты.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ нанес первый удар в рамках операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков Ирана. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет.