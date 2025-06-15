сегодня в 09:35

Хуситы заявили, что несколько раз атаковали цели в Израиле

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) сообщило, что его члены вместе с Ираном несколько раз за последние сутки атаковали цели, расположенные в районе Тель-Авива. Атаку провели гиперзвуковыми ракетами «Палестина-2», передает РИА Новости .

Как уточнил военный представитель хуситов Яхья Сариа, данная операция йеменского движения скоординирована с атаками, проведенными армией Ирана и бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

По его словам, все поставленные цели операции были достигнуты.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ нанес первый удар в рамках операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков Ирана. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет.