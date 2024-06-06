Языки пламени из окон и черный дым: видео пожара на московском складе сладостей

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Пожар на складе со сладостями на юге Москвы попал на видео

На юге столицы, в Каширском проезде загорелся склад сладостей, охваченное пламенем здание попало на видео очевидцев, сообщает SHOT .

Предварительно установлено, что огонь охватил порядка 160 квадратных метров. Свидетели пожара вызвали спасателей.

Информации о пострадавших и погибших не поступало. Из-за чего произошло возгорание, устанавливается.

Ранее в Сети появилось видео пожара, который произошел в районе ВДНХ из-за удара молнии. Во время грозы разряд попал в крышу центра развития ребенка «Детское посольство».