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В Сети появилось видео с ВДНХ, где молния ударила в детский центр развития

Mash опубликовал видео с территории ВДНХ, где молния ударила в центр развития ребенка «Детское посольство». На кадрах видно, как в небо поднимается черный столб дыма.

У центра загорелись кровля и мансарда по всей площади.

Ранее в МЧС РФ уточнили, что пожар удалось локализовать. По предварительным данным, площадь возгорания составила 110 кв. м.

ЧП произошло 6 июня. Люди вышли на улицу самостоятельно до прибытия пожарных. Во время происшествия внутри было 19 воспитанников.