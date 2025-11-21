Ясновидящую, наживающуюся на горе родных погибших бойцов СВО, хотят наказать

В ЛДПР просят проверить экстрасенса за «разговор» с душами погибших бойцов СВО

Замруководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар попросила МВД провести проверку в отношении ясновидящей из Самары. По ее данным, женщина наживается на горе родственников погибших бойцов СВО, сообщает «Осторожно, новости» .

Татьяна Ж., называющая себя магом, проводит спиритические сеансы, якобы говоря с душами погибших военных. Так, она опубликовала видеоролик, в котором якобы узнала о состоянии минимум четырех военных.

За один сеанс, который длится 40 минут, женщина берет 10 тыс. рублей. Чтобы связаться с пропавшим бойцом, она просит указать его имя и возраст и прикрепить фото.

Кавшар отметила, что случай этот по-своему уникальный, так как ранее другие гадалки старались не касаться семей участников СВО. Она считает, что желание наживы в этой ситуации все же победило.

Кавшар требует квалифицировать подобные спиритические сеансы как мошенничество.

Ранее «ученицу Мессинга» обвинили в шарлатанстве в Москве. Люди заплатили ей за дорогостоящий сеанс лечебного гипноза, но ожидаемый результат так и не получили.

