Сеансы, которые не помогают: «ученицу Мессинга» обвинили в шарлатанстве в Москве

Жители столицы пожаловались на «ученицу Вольфа Мессинга» Ольгу Мигунову, которая пообещала исцелить их практически от всех болезней. Они заплатили за дорогостоящий сеанс лечебного гипноза, но ожидаемый результат так и не получили, сообщает SHOT .

75-летняя Мигунова представляется «единственной ученицей Вольфа Мессинга» и проводит гипнотические сеансы в Москве. Женщина уверяет, что может излечить почти любую болезнь: от головной боли до гинекологических заболеваний.

За свои сеансы экстрасенс берет от 55 до 130 тыс. рублей. Также она проводит групповые терапии за меньшую сумму. При этом женщина отказывается показать пациентам свой медицинский диплом. По ее словам, она работает только с теми, кто ей доверяет.

Как отмечает Telegram-канал, у Мигуновой есть лицензия, но только на оказание первичной психотерапевтической помощи. Однако документ получают только специалисты с высшим медицинским образованием, наличие которого экстрасенс как раз не может подтвердить.

После сеансов «ученицы Мессинга» некоторые пациентки обвинили женщину в мошенничестве. По их словам, излечиться от болезней они так и не смогли. Также были и те, кто и вовсе не смог погрузиться в гипноз, несмотря на четыре сеанса.

По словам профессиональных терапевтов, ни одну из болезней, о которых говорит Мигунова, излечить только гипнозом не получится. Также они предупреждают о рисках заработать тяжелые последствия после обращения к таким «целителям».

Между тем приближенные Мессинга не подтверждают информацию, что у гипнотизера была ученица с таким именем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.