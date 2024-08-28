Ярославский НПЗ срочно эвакуировали из-за возможной атаки беспилотников ВСУ

В настоящее время из-за очередной возможной атаки ВСУ по Ярославскому НПЗ всех сотрудников предприятия срочно эвакуировали, сообщает SHOT .

Сообщение о возможном ударе беспилотником получили силовики, после чего приняли решение эвакуировать всех сотрудников в безопасное место.

Киевский режим уже не в первый раз пытается атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославской области. В настоящее время жизни и здоровью сотрудников НПЗ «Славнефть-ЯНОС» ничего не угрожает, военные держат ситуацию на контроле.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что ВСУ 26 августа уже пытались атаковать в Ярославле крупнейший НПЗ. ВС РФ успешно ликвидировали беспилотник, в результате инцидента никто не пострадал.