Дрон ВСУ попытался атаковать крупнейший НПЗ на севере России
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что сегодня на подлете к Ярославлю был уничтожен украинский беспилотник, который пытался атаковать НПЗ. Разрушений и пострадавших в ходе инцидента нет.
«Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. <…> Работают экстренные службы», — написал Евраев в Telegram-канале.
По данным СМИ, БПЛА, вероятно, планировал атаковать расположенный в области «Славнефть — ЯНОС» — самый крупный нефтеперерабатывающий завод на севере России.