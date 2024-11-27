Якутский физрук годами насиловал студентку и заставлял ее жить с ним

58-летний преподаватель гимнастики в якутском педколледже им. Гоголева в течение трех лет насиловал свою студентку, заставлял ее жить с ним, а недавно едва не убил из ревности. В этом его обвинили родственники девушки, сообщает Mash .

Альберта А. многие знали как отличника профобразования. Мужчина даже написал научную работу «Личностно ориентированный подход к обучению». В мае он уволился из педколледжа по собственному желанию. Тогда же родители одной из студенток узнали, что педагог годами насиловал их дочь.

Потерпевшая Варвара К. рассказала, что мужчина надругался над ней, когда она училась еще на первом курсе. Затем педагог шантажировал девушку фактом их связи и заставлял жить с собой. Это продолжалось три года.

Все это время мужчина избивал девушку и всячески унижал. В мае педагог избил Варвару шваброй до полусмерти, потому что приревновал ее к другому. Девушка попала в больницу. Только в тот момент она нашла в себе силы рассказать о случившемся родителям, те пошли в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Им занимается МВД по Кобяйскому району. Известно, что сейчас Варвара встречается с молодым человеком, у нее все хорошо.

Ранее стало известно, что многодетный отец 11 лет насиловал дочерей в Ярославской области. Он домогался каждой из девочек.