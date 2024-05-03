«Я свою жену бил. Ваших не трогал»: в Петербурге мужчина напал с ножом на супругу

SHOT: в Петербурге прохожие задержали мужчину, который чуть не убил свою жену

В Санкт-Петербурге компания друзей спасла от убийства 30-летнюю девушку и задержала мужчину, который около жилого дома нанес супруге несколько ударов ножом, сообщает SHOT .

После нападения на свою жену мужчина попытался скрыться с места преступления, однако в этот момент появились свидетели. Девушки вызвали бригаду скорой помощи и остались с пострадавшей, которая истекала кровью, а парни задержали мужчину.

Задержанный пытался оправдаться, что это личные семейные разборки и он бил только свою жену, а других не трогал. Прибывшие на место сотрудники полиции забрали нападавшего в отделение.

Пострадавшую госпитализировали со множественными ранениями живота и рук. Девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее мигранты из Средней Азии устроили поножовщину в подмосковном Чехове. В результате происшествия госпитализированы двое мужчин.