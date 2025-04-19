«Я погреться зашел»: в Новосибирске неадекват проник в частный дом и залез в ванную

В Новосибирске женщина обнаружила в своем дачном доме незнакомого голого мужчину, который проник в жилище и принимал ванную, сообщает Газета.ru .

По данным Telegram-канала «Город 54», инцидент произошел в поселке Садовый. Местная жительница вернулась домой и услышала шум воды. Она зашла в ванную, где обнаружила неизвестного мужчину принимающего ванну. Незнакомец заметил хозяйку и сказал: «Привет, сестренка, я погреться зашел».

На опубликованных кадрах видно, как голый мужчина идет на женщину, которая снимает происходящее на телефон, и глубоко дышит, размахивая руками.

Неадеквата удалось задержать с помощью соседей. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов доставили мужчину в психиатрическую больницу. Предварительно, задержанный был пьян и под действием наркотиков. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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