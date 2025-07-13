В Сети появилось видео чудесного спасения женщины, выпавшей из окна

В Москве спасли женщину, которая выпала из окна многоэтажного дома

Чудесное спасение женщины, выпавшей из окна многоэтажки в Москве, попало на видео. Спасатель успел схватить ее за руки в последний момент, когда она уже сорвалась с карниза, сообщает Mash .

Спасательная операция развернулась на улице Огородная Слобода. Женщина сидела на подоконнике третьего этажа, соседи решили вызвать специалистов. Все это время они отвлекали женщину разговорами.

Когда спасатели прибыли на месте, поднялись на вышке, она соскользнула с карниза и начала падать. Но ловкий специалист в последний момент схватил женщину за руки. Снимавший чудесное спасение оператор несколько раз крикнул, что спасатель молодец.

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