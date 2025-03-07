«Я лучше по лестнице»: змея в лифте напугала жителя московской многоэтажки

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Москвич нашел пеструю змею в лифте дома на юго-западе Москвы

Утром в пятницу в многоэтажном доме на улице Цюрупы в московских Черемушках произошел неожиданный инцидент: житель дома встретил в лифте яркую полуметровую змею. Об этом пишет SHOT .

Напуганный мужчина не решился спуститься вниз с рептилией и выбрал более безопасный путь — побежал по лестнице на работу.

По информации SHOT, змея, похожая на калифорнийскую королевскую, вызвала переполох среди жильцов 17-этажного дома.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Москвы, которые успешно поймали рептилию.

Змея, вероятно, пыталась сбежать от своего хозяина, но не смогла добраться до выхода из здания.