«Я лучше по лестнице»: змея в лифте напугала жителя московской многоэтажки
Москвич нашел пеструю змею в лифте дома на юго-западе Москвы
Утром в пятницу в многоэтажном доме на улице Цюрупы в московских Черемушках произошел неожиданный инцидент: житель дома встретил в лифте яркую полуметровую змею. Об этом пишет SHOT.
Напуганный мужчина не решился спуститься вниз с рептилией и выбрал более безопасный путь — побежал по лестнице на работу.
По информации SHOT, змея, похожая на калифорнийскую королевскую, вызвала переполох среди жильцов 17-этажного дома.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Москвы, которые успешно поймали рептилию.
Змея, вероятно, пыталась сбежать от своего хозяина, но не смогла добраться до выхода из здания.