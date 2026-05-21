Госпошлина за номер телефона и новый налоговый вычет: что изменится в законах с 1 июня 2026 года

В материале РИАМО рассказываем о возможности регистрации на рейс по биометрии, новой семейной налоговой выплате и стандартах для отелей, которые вступают в силу в июне 2026 года.

Индексация страховой части пенсии с 1 июня

С 1 июня надбавку к страховой части пенсии получат те пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет. Сумма выплат для этой категории и инвалидов первой группы составит чуть больше 19 тысяч рублей. Повышение пройдет в беззаявительном порядке, при этом важно помнить, что, если пенсионера старше 80 лет признают инвалидом первой группы, пенсия повысится только по одному из оснований.

Работающие пенсионеры, уволившиеся в мае, в июне получат повышенную пенсию за счет индексаций — в СФР пересчитают пенсию с учетом всех индексаций, которые не применялись в период работы. Размер прибавки индивидуален и зависит от года назначения пенсии, размера пенсионных коэффициентов, продолжительности работы после выхода на пенсию и суммы прежних индексаций.

Семейная налоговая выплата с 1 июня

С 1 июня 2026 года в России впервые начнут принимать заявления на новую семейную налоговую выплату. Получить ее смогут не все: государство будет учитывать количество детей, официальный доход, имущество семьи, наличие алиментных долгов и даже статус занятости родителей. Новая ежегодная мера поддержки семей с двумя и более детьми введена федеральным законом №179-ФЗ.

Право на получение льготы имеют семьи с двумя и более детьми до 18 лет (если обучаются очно — до 23 лет), чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточного минимума, установленного для региона, в котором проживает семья. Получить кешбэк от государства может каждый из родителей, но при условии, что он работает официально и уплачивал налоги на доход. Самозанятые и ИП на спецрежимах претендовать на выплаты не могут. Кроме того, родители должны иметь российское гражданство, постоянно проживать в стране и не иметь долгов по алиментам.

Семья, которая соответствует критериям, сможет претендовать на перерасчет НДФЛ не по стандартной ставке 13%, а по льготной — 6%. То есть обратно государство возвращает 7%.

Подать заявление впервые можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года — за доходы, полученные в 2025 году.

Повышение госпошлин за номера телефонов с июня 2026

По сообщению Минцифры, с июня будут увеличены госпошлины за выделение ресурсов нумерации. Так, для граждан госпошлина за выделение телефонного номера составит 100 рублей. Платить придется как за номер в седьмой зоне всемирной нумерации (обычный российский мобильный или городской номер), так и за номер в единой сети электросвязи.

Эксперты отмечают, что изменения вряд ли скажутся на пользователях, но, возможно, вырастет стоимость оформления SIM-карты при подключении нового номера. Сейчас в среднем стоимость составляет 100 рублей.

Регистрация на рейс по биометрии с 1 июня

С 1 июня начинается эксперимент, допускающий посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково по биометрии. Продлится эксперимент до 1 апреля 2027 года. Регистрироваться на рейс и садиться в самолет смогут пассажиры авиарейсов «Аэрофлота», летающих между Москвой и Санкт-Петербургом.

Участие в эксперименте является добровольным и не отменяет необходимости предъявлять паспорт при досмотре. Чтобы ускорить регистрацию на рейс с помощью биометрии, нужно заранее зарегистрировать свои биометрические данные в единой биометрической системе в уполномоченном банке, в специальных точках аэропортов, через «Госуслуги» и МФЦ. Удалить данные и проверить регистрацию можно на «Госуслугах».

Новые стандарты для отелей с 1 июня

С 1 июня 2026 года в России начнут действовать новые стандарты для гостиниц и отелей. Стандарты предусматривают ГОСТ для размещения туристов и рекомендации для адаптации туробъектов для иностранных гостей. Особое внимание уделяется гостям из Китая.

Новые правила рекомендуют гостиницам и отелям обеспечить работу сайта с версиями на иностранном языке. В навигации нужно также учитывать наличие надписей на английском языке с международными общепринятыми пиктограммами, также должна быть информация о работе гостиниц и туристические материалы на иностранном языке.

Также туристическим объектам нужно обеспечить переводчика со знанием английского языка, а также возможность автоматического перевода устной речи и документов (в том числе с использованием смартфонов, электронных устройств) на стойке службы приема и размещения. В блюдах важно учитывать предпочтения туристов, например, предлагать халяль, постные блюда, вегетарианские и прочие. Рекомендовано обеспечить бесплатные Wi-Fi и питьевую воду. Особенно обращается внимание на китайских туристов и обеспечение приема оплаты по платежным системам Поднебесной — UnionPay, Alipay и WeChat Pay, а также нужно предусмотреть интеграцию с китайскими онлайн-платформами бронирования.

Блокировка счетов людей из списка Росфинмониторинга с 14 июня

С 14 июня банки и другие организации, работающие с деньгами, будут обязаны блокировать денежные средства или иное имущество людей из списка Росфинмониторинга не позднее 24 часов (ранее — одного рабочего дня) со дня размещения на сайте ведомства информации о включении указанных лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Кроме того, если человек из перечня объявлен в розыск, банк обязан приостановить операции по его счетам до конца розыска. Платить налоги, штрафы и другие обязательные платежи при этом можно. Любую подозрительную операцию, кроме зачисления денег на счет, банк сможет заморозить на пять рабочих дней на время разбирательств.