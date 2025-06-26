«Я больше так не могу»: российский срочник сбежал из части и бесследно исчез

Срочник по имени Тимофей сбежал из воинской части в Свердловской области. Парня разыскивают уже шестые сутки, сообщает URA.RU .

По словам источника в военных кругах, 20-летний парень сбежал из воинской части в Елани 21 июня. Срочник был одет в военную форму (ВКПО, без кепки) и не имеет при себе телефона. Парень еще не успел принять воинскую присягу.

Тимофей родился в Челябинской области и был призван на срочную службу военным комиссариатом города Копейска.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев предложил «расстрелять» срочника, который снял на видео удар по российскому аэродрому во время атаки украинских БПЛА. По мнению журналиста, военнослужащий «работает в интересах врага» и является «предателем Родины».