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Россияне стали интересоваться Хэллоуином на 11,8% чаще

За январь–сентябрь 2026 года число поисковых запросов о Хэллоуине в России выросло на 11,8% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Газета.ru .

В сентябре число запросов «хэллоуин» превысило миллион. Это сентябрьский рекорд за весь доступный период наблюдений — с 2018 года. Данные Яндекс Wordstat привел независимый пиар-агент, ведущий подкаста «Пиар по-русски» Алексей Чернышов.

За июль–сентябрь число запросов о празднике выросло на 21,9%. Интерес к костюмам также увеличился: пользователи вводили запрос «хэллоуин костюм» на 27,3% чаще.

«Эти данные свидетельствуют об усилении внимания к празднику, но не позволяют оценить число людей, которые будут его отмечать», — пояснил Чернышов.

Поисковая статистика учитывает формулировки, которые пользователи вводят в строке поиска, а не фактическое участие в праздновании.

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