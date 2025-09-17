«Я альфонс»: аферист из Чечни считает, что москвички должны платить за время с ним

Аферист из Чечни вымогает деньги у столичных девушек за проведенное с ним время, а также просит у них в долг, после чего пропадает, оставляя своих жертв с кредитами, сообщает «Осторожно, Москва» .

Несколько женщин пожаловались на 30-летнего Шерипа В., уроженца чеченского города Шали, перебравшегося в Москву. По их словам, мужчина втирается в доверие, просит своих жертв дать ему деньги в долг, а затем исчезает.

Одна из пострадавших рассказала, что познакомилась с Шерипом, когда он жил в дешевом хостеле. Мужчина рассказывал ей придуманные истории о своей жизни и якобы болезнях, осыпал девушку комплиментами, проявлял внимание, а затем одолжил у нее 45 тыс. рублей, пообещав вернуть. Однако в тот же вечер он съехал из хостела и пропал.

Он также просил девушку дать ему денег на дорогу, кофе, другие покупки и даже заставил взять микрозайм. Мужчина обещал вернуть средства с процентами. Когда девушка умоляла вернуть деньги, он заявил, что ничего ей не должен, так как это был «ее подарок за время, которое он провел с ней». Он прямо сказал, что является альфонсом, который живет за счет женщин.

Девушка узнала, что ранее на мошенника уже жаловалась еще одна его жертва, которая одолжила ему 200 тыс. рублей. Пострадавшая написала еще одно заявление, однако, по ее словам, продвижений в деле пока нет. Мужчина все еще на свободе. Более того, он начал отправлять жертве сообщения с угрозами.