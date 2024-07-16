Извращенец устроил голые танцы перед 7-летней девочкой на пляже в Дубне

Семья с семилетней дочерью невольно стала зрителем голого танца пьяного мужчины на берегу реки Волга в подмосковной Дубне, пишет Telegram-канал SHOT .

Инцидент произошел 15 июля около 19:00 на Атомном пляже. Рядом с семьей отдыхал 39-летний безработный местный житель, который в какой-то момент снял трусы, начал танцевать и кричать, чтобы все присутствующие на него смотрели.

В итоге на место происшествия отдыхающие вызвали полицию, так как самостоятельно не могли угомонить мужчину. В отношении безработного гражданина возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Теперь извращенца могут посадить в тюрьму на срок до 20 лет. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Москве задержали мужчину, который показывал свой половой орган маленьким девочкам. В ходе допроса злоумышленник признал свою вину.