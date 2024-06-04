Извращенец показывал пенис школьницам на улице в Москве
В Москве задержали мужчину, показывавшего детям обнаженный половой орган
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В столице сотрудники полиции задержали мужчину, который демонстрировал обнаженный половой орган двум школьницам. Извращенец признал свою вину, сообщает РЕН ТВ.
Злоумышленник заметил двух девочек около подъезда многоэтажки. Сначала незнакомец просто наблюдал за школьницами, а затем начал показывать им различные жесты и оголяться. Дети испугались и убежали. Позднее одна из девочек рассказала о случившемся маме.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого мужчину. В ходе допроса извращенец признал свою вину.
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