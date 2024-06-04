Извращенец показывал пенис школьницам на улице в Москве

В столице сотрудники полиции задержали мужчину, который демонстрировал обнаженный половой орган двум школьницам. Извращенец признал свою вину, сообщает РЕН ТВ .

Злоумышленник заметил двух девочек около подъезда многоэтажки. Сначала незнакомец просто наблюдал за школьницами, а затем начал показывать им различные жесты и оголяться. Дети испугались и убежали. Позднее одна из девочек рассказала о случившемся маме.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого мужчину. В ходе допроса извращенец признал свою вину.

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