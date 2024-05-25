В Подмосковье мужчина затащил в машину и надругался над школьницей

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SHOT: житель Подмосковья силой затащил в машину и изнасиловал шестиклассницу

В Мытищах мужчина силой затащил в свой автомобиль и изнасиловал 13-летнюю девочку. Полицейские задержали злоумышленника, сообщает SHOT .

Накануне Алиса шла домой шла от дома в одном из дачных поселков. В конце улицы 13-летняя школьница увидела черную китайскую иномарку (Kaiyi Е5). Сначала водитель начал приставать к девочке, а затем силой затащил в салон и изнасиловал.

Испуганная Алиса побежала домой и рассказала маме о случившемся. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование).

Мытищинский суд арестовал извращенца на 2 месяца. Мужчине грозит до 20 лет тюремного заключения.