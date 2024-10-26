«Известия»: стал известен диагноз устроившего поножовщину в Санкт-Петербурге

Устроивший поножовщину в гипермаркете Петербурга находится в реанимации

Напавший на людей с ножом в гипермаркете Санкт-Петербурга находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет газета «Известия» .

Врачи поставили мужчине острое полиморфное психотическое расстройство. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщил источник издания.

По данным Telegram-канала «78» мужчина, которого зовут Юрий Артемьев, мог систематически принимать синтетические наркотики.

Одному из пострадавших при нападении проводят операцию, еще одного человека выписали из больницы.

Ранее в пятницу мужчина напал на посетителей и персонал супермаркета.