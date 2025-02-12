Изверги выбросили раненую собаку в мусорку в Волгоградской области
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В Волгоградской области живодеры выстрелили в голову собаке, а затем оставили животное умирать, предварительно выбросив его в мусорку, сообщает «112».
Инцидент произошел в Волжском. Местная жительница услышала жалобный вой, исходящий из контейнера с отходами, который находится на Гвардейской улице.
Женщина подошла ближе и увидела раненную в голову собаку. Животное истекало кровью и умирало.
Неравнодушные очевидцы немедленно доставили собаку в ветклинику. Там ей провели операцию. Животное до сих пор остается в тяжелом состоянии. Врачи не могут сказать, выживет ли собака.
Было просмотрено видео с камер. На нем видно, как два человека, взяв собаку за хвост, бросают ее в мусорный бак. При этом они оглядывались по сторонам, а чтобы скрыть следы своих зверств, прикрыли животное картонными коробками. Сейчас их разыскивают.
Ранее живодер из Красноярска постирал кота в стиральной машине и снял это на видео. Полицейские начали проверку инцидента.