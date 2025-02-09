Живодер из Красноярска постирал кота в стиральной машине и снял это на видео

В Сети появилась шокирующая информация о садистском обращении с животным — неизвестный поместил живого кота в стиральную машину и включил ее. Полиция Красноярска начала расследование этого вопиющего случая, сообщает РЕН ТВ .

В региональном управлении МВД подтвердили, что начата проверка инцидента, после которой последует правовое решение в рамках действующего законодательства.

Следователи выяснили, что подозреваемый создал специальное сообщество в мессенджере, где регулярно публикует материалы о своих издевательствах над животными.

В настоящее время правоохранительные органы работают над установлением личности живодера и выясняют все детали происшествия.