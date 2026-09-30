Израильский журналист: самолетом Flydubai управлял другой экипаж

Израильский журналист, политический обозреватель израильского 12-го канала Амит Сигал сообщил, что на борту рейса Дубай — Тель-Авив авиакомпании Flydubai был другой летный экипаж.

«Судя по всему, в самолете был другой экипаж. Власти проверяют информацию о том, что пилот, участвовавший в нападении, родом из одной из стран Персидского залива», — написал Сигал в соцсети Х.

Израиль квалифицировал произошедшее как полномасштабный теракт. Второй пилот нанес капитану воздушного судна несколько ножевых ранений. Нескольким членам экипажа удалось ворваться в кабину и обезвредить нападавшего.

Власти сообщили, что второго пилота допрашивают. Есть основания полагать, что он намеревался захватить самолет и направить его в землю вместе с пассажирами.

Одна из пассажирок рейса Дубай — Тель-Авив авиакомпании Flydubai рассказала, что люди на борту во время попытки захвата самолета молились и думали, что пришел их конец.

Одному из пилотов удалось перехватить управление и спасти 180 пассажиров от гибели. Именно во время борьбы и были переданы сигналы о враждебном захвате и незаконном вмешательстве. После стабилизации полета пилот выполнил разворот и вернулся в аэропорт.

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