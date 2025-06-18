Израильские ВВС ударили по штаб-квартире службы внутренней безопасности Ирана

сегодня в 19:08

ЦАХАЛ нанесла несколько ударов в Иране по штаб-квартире службы внутренней безопасности страны, сообщает «Интерфакс».

Как уточнил министр обороны Израиля Исраэль Кац, удары были нанесены с помощью самолетов.

По его словам, ЦАХАЛ будет продолжать бить по «символам иранского режима».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав его военные и ядерные объекты. После этого последовал ответный удар. Страны и сейчас продолжают обмениваться ударами, разрушать военные и гражданские объекты.

При этом ранее в МАГАТЭ заявили об отсутствии доказательств, что Иран ведет ядерную программу.