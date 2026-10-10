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В столичном Люблине согласовали проект новостройки для программы реновации

На юго-востоке столицы согласовали проект возведения многоквартирного дома в рамках программы реновации. Строительство развернется на улице Верхние Поля на земельном участке под номером 17. Об этом сообщил председатель Комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Он отметил, что жилой дом в Люблине будет переменной этажности с 4 секциями.

«Соответствующий проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Новостройка запроектирована на месте двух домов 1960-х годов. В здании будет 271 квартира общей площадью более 19 тыс. кв. м», — рассказал Щербаков.

Как следует из документации, 7 квартир будут полностью приспособлены для нужд маломобильных жильцов.

Доступную среду для маломобильных граждан обустроят также в местах общего пользования и на территории рядом с домом.

На первых этажах во всех секциях запланированы помещения под общественные и коммерческие нужды общей площадью свыше тысячи квадратных метров. В одном из них разместится центр информирования жителей о переселении в рамках реновации.

В подземной части, которая объединит все четыре секции, предусмотрена отапливаемая автостоянка. Спуститься туда из жилой зоны можно будет и по лестнице, и на лифте.

Для удобства жильцов в каждой секции предусмотрены вместительные вестибюли, колясочные и комнаты консьержей. Квартиры передадут с чистовой отделкой по стандартам реновации, установленной сантехникой и застекленными лоджиями.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе появятся игровая и спортивная площадки, а также зона для тихого отдыха.

Новостройка органично впишется в уже сложившуюся инфраструктуру района. Рядом расположены школы, детские сады, культурные учреждения, поликлиники и магазины. В шаговой доступности будут располагаться станция метро «Братиславская» и остановки наземного транспорта.

Программу реновации согласовали в августе 2017 года. Она затрагивает порядка 1 млн москвичей и предполагает расселение 5176 домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы.

Он также отметил, что дома по реновации формируют новый облик районов Москвы.